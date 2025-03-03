Предприятие в Зернограде запустило производство мяса из чечевицы

ПКФ «Маяк» запустила производство по переработке органической продукции. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на соучредителя компании Любовь Железную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем инвестиций в проект руководство предприятия не раскрывает.

По словам Любови Железной, новый проект включает производство крупы и муки из сорго, а также растительного мяса из чечевицы. Помимо внутреннего рынка, продукцию планируют поставлять в ОАЭ, Египет и Армению, откуда уже есть заявки.

По данным системы СПАРК, ООО ПКФ «Маяк» зарегистрировано в Зернограде. Основным видом деятельности заявлено производство крупяной и мукомольной продукции.

Сергей Иванов