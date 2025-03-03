Предприятие в Зернограде запустило производство мяса из чечевицы
ПКФ «Маяк» запустила производство по переработке органической продукции. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на соучредителя компании Любовь Железную.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Объем инвестиций в проект руководство предприятия не раскрывает.
По словам Любови Железной, новый проект включает производство крупы и муки из сорго, а также растительного мяса из чечевицы. Помимо внутреннего рынка, продукцию планируют поставлять в ОАЭ, Египет и Армению, откуда уже есть заявки.
По данным системы СПАРК, ООО ПКФ «Маяк» зарегистрировано в Зернограде. Основным видом деятельности заявлено производство крупяной и мукомольной продукции.