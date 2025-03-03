Достроить дорогу на Суворовский в Ростове планируют к 1 декабря

Окончание реконструкции ул. Вавилова от ул. Особенной до ул. Сосновой в Ростове запланировано на 1 декабря 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Проезжую часть расширят до четырех полос. Также в ходе работ будут построены три путепровода с четырьмя полосами движения и транспортная развязка на пересечении ул. Особенной - ул. Вавилова - проспекта Королева.

Из 123 земельных участков, которые планировалось изъять для строительства, сейчас изъято 116. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Кристина Федичкина