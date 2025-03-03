Бастрыкину доложат о ходе расследования убийства волонтера в Цимлянске

Александр Бастрыкин поручил доложить в центральный аппарат Следственного комитета России о ходе расследования уголовного дела по факту гибели волонтера в Цимлянске Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В социальных сетях распространяется видео, на котором группа людей избивает Сергея Егорова, от чего потерпевший падает на асфальт. Конфликт завязался 23 февраля, когда Сергей Егоров выезжал с парковки — неизвестные встали на пути у иномарки, а когда водитель вышел, напали на него. Позже мужчина скончался.

Погибший с начала специальной военной операции возил гуманитарную помощь на фронт и помогал восстанавливать поврежденные нефтебазы. Один из участников потасовки задержан, по факту случившегося возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Виновным грозит до 15 лет колонии.

Дмитрий Ковалевский