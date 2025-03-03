На поддержку АПК Ростовская область получит 3,5 млрд рублей
Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем на которой обсудили развитие экологии и госпомощь агропромышленному комплексу региона. В этом году сумма поддержки АПК региона составит 3,5 млрд руб., сообщается на сайте Правительства РФ.
Фото: Правительство России
«Ростовская область — один из крупнейших сельскохозяйственных регионов России. По итогам 2024 года положительная динамика достигнута в животноводческой отрасли»,— сообщил Дмитрий Патрушев.
Также на встрече обсудили ход реализации национального проекта «Экология» и участие региона в новом национальном проекте «Экологическое благополучие».
Глава Ростовской области рассказал о работе региональных операторов, обеспеченности территорий контейнерами и контейнерными площадками, наличии спецтехники и необходимой инфраструктуры.