На поддержку АПК Ростовская область получит 3,5 млрд рублей

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем на которой обсудили развитие экологии и госпомощь агропромышленному комплексу региона. В этом году сумма поддержки АПК региона составит 3,5 млрд руб., сообщается на сайте Правительства РФ.

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«Ростовская область — один из крупнейших сельскохозяйственных регионов России. По итогам 2024 года положительная динамика достигнута в животноводческой отрасли»,— сообщил Дмитрий Патрушев.

Также на встрече обсудили ход реализации национального проекта «Экология» и участие региона в новом национальном проекте «Экологическое благополучие».

Глава Ростовской области рассказал о работе региональных операторов, обеспеченности территорий контейнерами и контейнерными площадками, наличии спецтехники и необходимой инфраструктуры.

Николай Аксенов