Главные новости за 3 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Кубань получит 451 млн рублей на развитие туризма в 2025 году. Средства направят в рамках трехлетней субсидии, общий объем которой составит 27 млрд руб.

Кроме того, в регионе восстановят более 170 гектаров леса в 2025 году. Работы проведут в рамках в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нового нацпроекта «Экологическое благополучие».

На Кубани число пострадавших в авариях с СИМ выросло на 15% в 2024 году. Количество пострадавших увеличилось до 2,3 тысяч человек.

Суд отменил оправдательный приговор экс-проректору КубГТУ Татьяне Бархатовой. Материалы направлены на новое рассмотрение в Первомайский районный суд Краснодара.

Генпрокуратура требует изъять ТРЦ «Плаза» в Сочи в доход государства. Недвижимость общей стоимостью 3,8 млрд руб., по данным надзорного органа, принадлежит бизнесмену Рубену Татуляну.

Власти Сочи окажут помощь семье мальчика, пострадавшего от нападения собак. Мэрия возьмет на себя расходы на пребывание в Москве родителей ребенка.

На улице Гассия в Краснодаре найден мертвый мужчина. Точную причину гибели неизвестного определит судмедэкспертиза.

В Крыму планируют создать новый морской курорт «Золотые пески». Проект предполагает государственно-частное партнерство с общим объемом инвестиций около 60 млрд руб.

Суд по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова начнется 31 марта. Прокуратура уже утвердила обвинительные заключения в отношении шести фигурантов.