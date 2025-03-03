Власти Сочи окажут помощь семье мальчика, пострадавшего от нападения собак

Администрация Сочи возьмет на себя расходы на пребывание в Москве родителей мальчика, пострадавшего от нападения собак. Для этих целей в мэрии организовали сбор средств, участие в котором приняли несколько сотрудников, перечисливших свой однодневный заработок, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 26 февраля около 09:30 в районе СНТ «Авиатор» в селе Лесное. Две хаски сорвались с цепи и напали на 9-летнего мальчика. Пострадавшего в тяжелом состоянии санитарной авиацией доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве, где он находится на искусственной вентиляции легких.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Владельцу питомцев предъявлено обвинение. На допросе мужчина признал свою вину и сообщил, что некоторое время не кормил собак.

Нурий Бзасежев