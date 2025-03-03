Кубань получит 451 млн рублей на развитие туризма в 2025 году

Краснодарский край в 2025 году получит 451 млн руб. субсидий на туризм. В целом в 2025 году российские регионы получат 9 млрд руб. на развитие туристической инфраструктуры в рамках трехлетней субсидии, общий объем которой составит 27 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Финансирование, рассчитанное на 84 субъекта РФ, будет направлено на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма. Отбор проводился в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Впервые такая мера поддержки была введена в 2024 году, тогда общий объем субсидии составлял 6 млрд руб.

«С 2025 года мы увеличили ежегодный объем единой субсидии почти в полтора раза, что позволит регионам реализовать более масштабные проекты и увеличить число турпоездок – это главный показатель, на который мы ориентируемся», – заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Некоторые субъекты, в том числе Краснодарский и Ставропольский края, а также Московская, Свердловская и Нижегородская области, получат финансирование в увеличенном объеме. Годом ранее на Кубани субсидию направили на поддержку 38 проектов.

Вячеслав Рыжков