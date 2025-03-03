Суд по делу о покушении на Сергея Аксенова начнется 31 марта

Южный окружной военный суд начнет рассмотрение дела о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова 31 марта 2025 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

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Первое заседание по делу Владимира Боднаря назначено на 10:00 по московскому времени.

Прокуратура уже утвердила обвинительные заключения в отношении членов организованной группы: Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Следствие полагает, что злоумышленники планировали взорвать автомобиль главы Крыма.

Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в феврале 2024 года. Им предъявлены обвинения в приготовлении к террористическому акту и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Алина Зорина