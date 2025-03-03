На Кубани количество пострадавших в авариях с СИМ выросло до 2,3 тыс. человек

В Краснодарском крае за год количество пострадавших в авариях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось до 2,3 тыс. человек. Как рассказали «Ъ-Кубань» в краевом Минздраве, в 2023 году медицинская помощь потребовалась 2 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Сочи число пострадавших снизилось: в 2023 году помощь понадобилась 660 гражданам, в 2024 году — 636 сочинцам. Среди наиболее распространенных травм у пострадавших — ушибы мягких тканей, повреждения опорно-двигательного аппарата, переломы ребер и длинных трубчатых костей, а также черепно-мозговые травмы. Рост числа таких инцидентов создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, в том числе на скорую медицинскую помощь.

Госавтоинспекция Сочи сообщила о значительном увеличении количества выписанных штрафов для пользователей СИМ. В 2024 году было составлено свыше 4,5 тыс. административных материалов на сумму 1,37 млн руб., что втрое превышает показатели 2023 года, когда было оформлено более 1,4 тыс. протоколов на 1,15 млн руб.

Из выписанных штрафов в Сочи в 2023 году оплачено 964,3 тыс. руб. В 2024 году — 1,19 млн руб.

Мария Удовик