Более 170 гектаров леса восстановят на Кубани в 2025 году

В Краснодарском крае планируют в 2025 году восстановить более 170 га лесных насаждений в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нового нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сохранение леса является одной из главных задач для региона. В прошлом на Кубани восстановили около 150 га леса. В этом году работы проведут на 176 га.

С 24 февраля по 1 марта в регионе также реализовывали другие национальные проекты. В рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют сети теплоснабжения в станице Батуринской и заменят трубопроводы в станице Брюховецкой. Также планируют обновить общественную территорию в Кореновске и в хуторе Ольгинский Абинского района.

По нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» анапская здравница улучшит качество обслуживания туристов за счет бережливых технологий, а завод «Гефест» увеличит выпуск комплектующих для виноградников. Начался прием заявок на программу переподготовки «Лидеры производительности», а на ферме Белоглинского района оптимизируют производство молока.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» свыше 100 учителей истории участвовали в конференции «80-летие Великой Победы: народная память и духовный опыт поколений». Кроме того, в Краснодарском торгово-экономическом колледже представили новую швейную мастерскую.

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» Успенская районная больница получила новое медоборудование, а в Северском районе организовали донорскую акцию и мероприятие «Гастропоезд».

В 2025 году Краснодарский край участвует в 12 новых национальных проектах, включая «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Кадры», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Семья».

Алина Зорина