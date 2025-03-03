На улице Гассия в Краснодаре найден мертвый мужчина

Тело мужчины обнаружили на лавочке возле многоэтажки в Краснодаре на улице Валерия Гассия. По словам очевидцев, его вынес туда неизвестный, скрывшийся с вещами умершего, пишет «АиФ-Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Прибывшие медики скорой помощи не смогли реанимировать пострадавшего. Очевидцы предполагают, что умерший мог быть иностранцем.

Следственным отделом по Карасунскому округу города проводится процессуальная проверка. Во время осмотра тела погибшего на месте телесных повреждений не обнаружили.

Точную причину гибели определит судебно-медицинская экспертиза. После завершения проверки будет вынесено процессуальное решение.

Алина Зорина