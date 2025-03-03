Суд признал банкротом владельца «Плеер.ру» Алексея Конышева

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя и бенефициара интернет-магазина «Плеер.ру» Алексея Конышева, следует из данных в картотеке дел. Имущество предпринимателя будет продано в течение полугода. Решение об этом принято 24 февраля.

В декабре 2024 года суд арестовал бизнес и имущество Алексея Конышева. Причиной стал иск ФНС в отношении ООО «Восход» (основное юрлицо компании «Плеер.ру») и ООО «Электрон» (бывшее юрлицо) из-за неуплаты налогов на 9,8 млрд руб. По версии ФНС, организация несколько раз меняла юрлицо, но не изменила структуры бизнеса, местоположения или персонала. Господин Конышев продолжал оставаться бенефициаром «Плеер.ру». Он получал деньги от ИП, которые, как утверждает налоговая, участвовали в сокрытии выручки и дроблении бизнеса.

Претензии к «Плеер.ру» возникли у налоговой в 2019 году. После обысков ФСБ магазин на месяц закрыли. В сентябре 2024 года компания приостановила работу. Тогда господин Конышев объяснял «Ъ» причину закрытия магазина нехваткой денег на закупку товара, а также упоминал о неудачной попытке продать «Плеер.ру».

Подробности — в материале «Ъ» «В “Плеер.ру” загрузили новый иск».