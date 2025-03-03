Главные новости за 3 марта. Новороссийск

Имя Леонида Брежнева появится под его цитатой на мемориале «Малая Земля» в Новороссийске после реставрации памятника.

В Новороссийске при проверке скважин и очистных сооружений выявили 86 нарушений.

Администрация Анапы объявила о проведении аукциона на выполнение капитального ремонта кровли городского театра за 4,6 млн руб.

Общественный транспорт с пассажирами застрял в Новороссийске на железнодорожном переезде по ул. Магистральной из-за неисправности.

В Новороссийске выделили почти 8 млн рублей на серию авторских программ для ТВ.

Свыше 50 вакансий открыты в «Муниципальном пассажирском транспорте Новороссийска».

В Анапе выросло количество браков и новорожденных с редкими именами.

В Новороссийске пройдут боевые учения в Военной гавани 4 марта.