В Новороссийске маршрутка застряла на железнодорожных путях из-за неисправности

Общественный транспорт с пассажирами застрял в Новороссийске на железнодорожном переезде по ул. Магистральной из-за неисправности. Об этом сообщили жители города-героя в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

Как написали пассажиры, во время неисправности транспортного средства водитель оставил маршрутку на железнодорожных путях вместе с пассажирами и ушел по своим делам. Обратную связь в своем Telegram-канале дал заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков. Он пояснил, что в рамках полномочий управления транспорта и дорожного хозяйства было проведено разбирательство с перевозчиком и водителем.

«От водителя получены объяснения, что в момент движения по ул. Магистральной произошла техническая неисправность транспортного средства, что привело к остановке транспортного средства на железнодорожном переезде»,— уточнил господин Гавриков.

По его словам, дополнительно подготавливаются материалы для передачи в ГАИ для принятия мер в рамках своей компетенции.

Алена Воробьева