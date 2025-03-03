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В Новороссийске пройдут боевые учения в Военной гавани 4 марта

Во вторник, 4 марта, в Новороссийске состоятся военные учения по отражению атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Военные учения пройдут 4 марта 2025 года в период с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00. Дежурные силы Новороссийской ВМБ в акватории морского порта отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время боевых учений в городе будут слышны стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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