В Анапе на капремонт кровли городского театра потратят 4,6 млн рублей

Администрация Анапы объявила о проведении аукциона на выполнение капитального ремонта кровли городского театра за 4,6 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимаются до 5 марта. Дата определения подрядчика — 7 марта 2025 года. Заказчик: МБУК «Городской театр» муниципального образования город-курорт Анапа. Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон.

Сроки выполнения работ по капитальному ремонту кровли городского театра Анапы – с момента заключения контакта с 19 мая 2025 года по 14 июля 2025 года. Подрядчик обязан обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнить требования безопасности труда, а также сохранности объектов культурного наследия.

Объем работ в документации не указан. Площадь зрительного зала городского театра Анапы – 410 кв. м, вместимость – 492 места. Здание театра было сдано в эксплуатацию в 1968 году. В 2002 году был зарегистрирован МБУК «Городской театр». Капитальный ремонт в стенах театра проводился в 2007 году. Директор – Татьяна Залесская.

Алена Воробьева