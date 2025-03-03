В Новороссийске не хватает водителей пассажирского транспорта

Свыше 50 вакансий открыты в «Муниципальном пассажирском транспорте Новороссийска». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, количество свободных вакансий и нехватку водителей троллейбуса обсудили сегодня, 3 марта, на планерном совещании в Новороссийске. Для новых водителей на предприятии действуют меры поддержки: в течение года с момента начала работы им выплачивается по 10 тысяч рублей ежемесячно.

«Разработана и внедрена программа по повышению классности водителей, благодаря которой на 5,2% увеличена заработная плата. В этом году новороссийцы от 21 года смогут пройти обучение на водителей автобусов», — рассказал господин Кравченко.

Также на совещании обсудили соблюдение сроков исполнения контрольных поручений и дорожных карт. Среди поручений – работа по выявлению нарушений по контролю скважин и очистных сооружений. В прошлом году в Новороссийске устранили 86 таких нарушений.

Алена Воробьева