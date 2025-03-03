В Новороссийске выделили почти 8 млн рублей на серию авторских программ для ТВ

Администрация Новороссийска определила поставщика на оказание услуг по изготовлению и выходу в телеэфир серии авторских программ на сумму 7,9 млн. руб. Протокол подведения итогов опубликован на сайте «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По окончании срока подачи заявок в активе комиссии был только один претендент на участие в закупке. Заявка соответствовала всем требованиям, уточнили в комиссии. Название победителя аукциона не раскрывается. Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год.

Согласно описанию объекта закупки, серия авторских программ будет информировать жителей Новороссийска о социально-экономическом и инновационном, туристическом развитии города-героя, пропаганде здорового образа жизни в телеэфире. Информационные программы должны отражать достоверность фактического материала, быть разножанровыми и социально значимыми, содержать комментарии главы Новороссийска, его заместителей и руководителей структурных подразделений администрации или представителей организаций и предприятий.

Программы будут выходить в эфир на территории вещания Новороссийска. Планируется посвятить 18 программ социально-экономическому и инновационному развитию города, пять – развитию сельскохозяйственной отрасли, по три программы – спорту и экскурсиям. Сроки оказания услуг: с момента заключения контакта по 30 сентября 2025 года.

Алена Воробьева