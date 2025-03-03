В Новороссийске при проверке скважин и очистных сооружений выявили 86 нарушений
На территории частных домовладений в Новороссийске в 2024 году при проверке скважин и очистных сооружений выявили и устранили 86 нарушений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По его словам, на планерном совещании в Новороссийске представители администрации провели сверку по соблюдению сроков исполнения контрольных поручений и дорожных карт.
Среди поручений – работа по выявлению нарушений по контролю скважин и очистных сооружений. В прошлом году в Новороссийске устранили 86 таких нарушений.
Также на совещании отметили необходимость работы по расширению «Стены Памяти» на «Аллее Героев». Для добавления фотографий погибших бойцов установят дополнительные мемориальные стены.
Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что волонтеры благоустроили территорию наблюдательного пункта 18-й армии в городе-герое. Наблюдательный пункт был построен в августе 1942 года в скале на восточном берегу Цемесской бухты (9-й км Сухумского шоссе) в границах перевалочного комплекса «Шесхарис». Сегодня здесь расположена военно-историческая экспозиция, которая открыта для посещения.