В Анапе выросло количество браков и новорожденных с редкими именами

Количество заключенных браков в Анапе выросло в 2024 году, а разводов стало меньше. Также в городе-курорте зарегистрировано более 2,1 тыс. записей актов о рождении, сообщила начальник анапского отдела ЗАГС Ольга Кузьменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее словам, это на 0,4% выше, чем в 2023 году. В прошлом году в Анапе родились свыше 1 тыс. девочек и более 1,1 тыс. мальчиков. Самыми популярными мужскими именами стали Дамир, Александр, Артем, Мирон, Марк, Дмитрий, Михаил, Матвей, женскими – Анна, Аделина, Алиса, Василиса, Стефания, Ева, Мирослава, София.

Мода на редкие имена тоже проявила себя в 2024 году. Родители называли новорожденных мальчиков Ефим, Генрих, Адриан, Самуил, Авель, Иса. Среди редких имен девочек сотрудники ЗАГС зарегистрировали в Анапе Ярину, Ясмину, Жасмин, Теону, Делию, Лали, Тину, Мелиссу, Евдокию, Арнелу, Асмиру.

Увеличилось количество заключенных браков: если в 2023 году молодоженами стали более 2,2 тыс. пар, то в 2024 году их количество составило почти 2,4 тыс. Количество разводов в городе-курорте снизилось: в 2024 году зарегистрированы 1,3 тыс. актов о расторжении брака, а в 2023 году – почти 1,4 тыс.

Алена Воробьева