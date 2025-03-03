Главные новости за 3 марта. Сочи
В 2024 году в Сочи заблокировали более 8,9 тыс. пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Синоптики прогнозируют в прибрежной части Сочи дождь с переходом в мокрый снег вечером 3 марта, а также ночью и утром 4 марта.
Со 2 марта в Сочи возобновили поставки мимозы из Абхазии. Ранее были установлены ограничения на поставки продукции в связи с обнаружением вредителя.
Горнолыжный сезон на Красной Поляне продлится до апреля. Изменения связаны с большим количеством выпавшего снега.
Прокуратура Сочи добилась выплаты долгов по заработной плате на сумму более 15,7 млн руб. работникам двух предприятий, находящихся в стадии банкротства.
В Сочи 5 марта пройдет проверка систем оповещения населения, во всех районах города будут включены сирены и технические средства передачи сигналов.
Новосибирский производитель электротехники провел испытания роботизированного комплекса «Саранча» в условиях субтропического климата.
Фестиваль VK Fest состоится в Сириусе 21 июня. Музыкальный фестиваль также пройдет в четырех городах.