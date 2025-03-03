Главные новости за 3 марта. Сочи

В 2024 году в Сочи заблокировали более 8,9 тыс. пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Синоптики прогнозируют в прибрежной части Сочи дождь с переходом в мокрый снег вечером 3 марта, а также ночью и утром 4 марта.

Со 2 марта в Сочи возобновили поставки мимозы из Абхазии. Ранее были установлены ограничения на поставки продукции в связи с обнаружением вредителя.

Горнолыжный сезон на Красной Поляне продлится до апреля. Изменения связаны с большим количеством выпавшего снега.

Прокуратура Сочи добилась выплаты долгов по заработной плате на сумму более 15,7 млн руб. работникам двух предприятий, находящихся в стадии банкротства.

В Сочи 5 марта пройдет проверка систем оповещения населения, во всех районах города будут включены сирены и технические средства передачи сигналов.

Новосибирский производитель электротехники провел испытания роботизированного комплекса «Саранча» в условиях субтропического климата.

Фестиваль VK Fest состоится в Сириусе 21 июня. Музыкальный фестиваль также пройдет в четырех городах.