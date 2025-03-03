Системы оповещения проверят в Сочи 5 марта

В Сочи 5 марта пройдет проверка систем оповещения населения, во всех районах города будут включены сирены и технические средства передачи сигналов. Об этом предупредила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам начальника управления гражданской обороны администрации города Дмитрия Зенцова, мероприятие носит плановый характер и проводится во всех субъектах РФ. Жителям рекомендуется сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать передаваемую информацию.

Сирены подадут сигнал «Внимание всем!», который предупреждает об опасности. После его звучания необходимо настроить телевизор на любой из 10 федеральных каналов или радиоприемники на частоту «Радио России» 88,3 FM.

Запуск сирен и громкоговорителей запланирован на 10:40, перехват телерадиосигнала начнется в 10:43.

Вячеслав Рыжков