В 2024 году в Сочи заблокировали почти 9 тысяч пользователей СИМ

В 2024 году в Сочи заблокировали более 8,9 тыс. пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в компании кикшеринга Whoosh.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Около 70% нарушений связаны с неправильной парковкой, 20% — с передвижением на одном самокате вдвоем, и 10% составляют другие виды нарушений, в том числе нецелевое использование устройств. Эти данные стали основой для введения обновленных штрафов и усиления контроля за соблюдением правил.

За езду вдвоем штраф составит 5 тыс. руб., за несоблюдение правил на пешеходном переходе — 1 тыс. руб., а за управление электросамокатом несовершеннолетними — 10 тыс. руб. и блокировка аккаунта. Нарушение правил парковки приведет к штрафу в 500 руб., а управление транспортным средством в нетрезвом виде — к штрафу в 100 тыс. руб. и блокировке аккаунта.

Стоит отметить, что более 99% поездок на электросамокатах в Сочи совершаются без нарушений. Основные поездки проходят по транспортному сценарию — для работы, учебы и деловых поездок. Сейчас в Сочи около 3 тыс. самокатов. В 2025 году кикшеринг планирует работать над новыми технологиями, которые позволят сделать поездки удобнее и безопаснее. Пока подробности не раскрываются.

Мария Удовик