В Сириусе VK Fest пройдет в июне

Фестиваль VK Fest состоится в Сириусе 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Музыкальный фестиваль VK Fest в 2025 году пройдет с 14 июня по 20 июля в пяти городах России. Мероприятие объединит Казань, Челябинск, Сириус, Санкт-Петербург и Москву.

Впервые фестиваль состоится в Казани, которую пресс-служба называет «сердцем Татарстана и одним из самых популярных туристических городов», а также в Челябинске — «культурном центре Южного Урала».

Согласно расписанию, 14 июня фестиваль пройдет в Челябинске, 21 июня — в Сириусе, 29 июня — в Казани, 5-6 июля — в Санкт-Петербурге. Завершится мероприятие 19-20 июля в Москве.

Организаторы отмечают, что программа и площадки фестиваля будут объявлены позднее, однако билеты уже можно приобрести на официальном сайте vkfest.ru.

Мария Удовик