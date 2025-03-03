Два предприятия Сочи выплатили 15,7 млн рублей долгов по зарплате
Прокуратура Сочи добилась выплаты долгов по заработной плате на сумму более 15,7 млн руб. работникам двух предприятий, находящихся в стадии банкротства. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства надзорный орган выявил, что работодатели не выплатили зарплату 18 сотрудникам. По результатам проверки прокуратура подала в суд два исковых заявления о взыскании задолженности.
В отношении руководителя одной из компаний возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Ход расследования контролируют специалисты надзорного органа.
После принятых мер задолженность перед сотрудниками полностью погашена.