В Сочи прогнозируют мокрый снег

Синоптики прогнозируют в прибрежной части Сочи дождь с переходом в мокрый снег вечером 3 марта, а также ночью и утром 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на электропровода и деревья, на дорогах образуется гололедица.

По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

В горной местности выше 500 м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. Жителям и туристам рекомендуется соблюдать все необходимые меры безопасности и воздержаться от использования автомобилей без зимней резины.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

Мария Удовик