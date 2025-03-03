В Сочи прогнозируют мокрый снег
Синоптики прогнозируют в прибрежной части Сочи дождь с переходом в мокрый снег вечером 3 марта, а также ночью и утром 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Тelegram-канале.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на электропровода и деревья, на дорогах образуется гололедица.
По распоряжению мэра Сочи Андрея Прошунина все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
В горной местности выше 500 м над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. Жителям и туристам рекомендуется соблюдать все необходимые меры безопасности и воздержаться от использования автомобилей без зимней резины.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.