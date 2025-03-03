Горнолыжный сезон на Красной Поляне продлится до апреля

Горнолыжный сезон на курорте «Красная Поляна» продлится до первой декады апреля благодаря необычно большому количеству выпавшего снега. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«По-прежнему сохраняется лавиноопасность на юге страны. Там редко бывает, чтобы в марте такое количество снега было, огромное количество снега. Это означает, что в этом году горнолыжный сезон продлится дольше, чем обычно, но в то же время неблагоприятная погода не позволяет в полной мере насладиться тем снежным покровом, который сейчас лежит на склонах гор»,— рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, обычно снежный покров исчезает в конце марта, после чего такие курорты, как «Домбай», «Архыз», «Красная Поляна» и другие, завершают работу. Однако в 2025 году катание на горных лыжах будет доступно до начала апреля.

Мария Удовик