Испытания роботизированного комплекса по мульчированию травы провели в Сочи

Новосибирский производитель электротехники провел испытания роботизированного комплекса «Саранча» в условиях субтропического климата. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам директора департамента охраны окружающей среды администрации Сочи Александра Гиньковского, правила благоустройства обязывают владельцев и пользователей земельных участков обеспечивать уход за зелеными насаждениями, а также уничтожать карантинные сорняки, включая амброзию. За несоблюдение норм предусмотрены административные штрафы.

Роботизированный комплекс предназначен для борьбы с сорной растительностью, включая борщевик и ежевику, а также для поддержания городских территорий и дорожных склонов. Первые испытания проводились в Новосибирске, где устройство продемонстрировало эффективность. В Сочи тестирование проводилось на иной растительности, чтобы адаптировать систему к различным климатическим условиям и сократить потребность в рабочей силе.

По итогам испытаний «Саранча» показала высокую скорость обработки заросших территорий, удобство в управлении и обучении персонала, а также соответствие требованиям городского и сельского хозяйства.

Вячеслав Рыжков