«Для начала желательно до чего-нибудь договориться по Украине»

В Кремле отказались обсуждать сообщения западной прессы о якобы начале переговоров по возобновлению работы «Северных потоков». Согласно этим данным, США готовы инвестировать в эти проекты, чтобы впоследствии стать посредником по продаже российского газа, в частности, в Германию. В Берлине заявили, что ничего об этом не слышали. Еврокомиссия сообщила, что «Северные потоки» в нынешнем виде не отвечают общеевропейским законам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дыма без огня не бывает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Детективная история вокруг «Северных потоков» продолжает обрастать новыми подробностями. Раньше многочисленные расследователи пытались найти того, кто их взорвал. Теперь речь идет о новой жизни этих проектов и о том, при каких условиях их можно запустить. Общий смысл в том, что главенствующую роль во всем этом должны играть Соединенные Штаты Америки. Забегая вперед, можно предположить, что все это должно стать очередным прорывом или успехом нового курса Дональда Трампа, основанного на принципе реальной политики: мир через интерес или через деньги.

Итак, сначала авторитетная газета Financial Times сообщила, что бывший исполнительный директор компании-оператора «Северного потока-2» Маттиас Варниг, который считается близким другом Владимира Путина, при поддержке американских инвесторов разрабатывает проект перезапуска газопровода. В администрации Дональда Трампа вроде бы в курсе и относятся к этому положительно. «Северные потоки» якобы предполагается использовать как элемент переговоров с Россией, возможно, в обмен на смягчение позиции по Украине. Следом массовый немецкий таблоид Bild сообщил детали. Согласно этим данным, спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл ездил в Швейцарию, где вел соответствующие переговоры с российской стороной. Это доказывает, что, видимо, и президент США непосредственно в курсе дела.

Схема проста: Америка выступит посредником при продаже российского топлива в Европу и, скорее всего, инвестирует в восстановление трубопроводов. Естественно, все это не бесплатно. Но в результате всей этой работы недружественный газ для Европы превращается в дружественный, Россия возобновляет поставки и, как следствие, компенсирует выпавшие доходы, а Германия как основной получатель вновь имеет дешевые ресурсы. И США остаются при своей доле прибыли как главный посредник и инвестор, наверное. Все это активно обсуждалось в СМИ еще до американских выборов. В частности, писали о том, что американский инвестор-миллиардер Стивен Линч собирался купить оба трубопровода, если они будут выставлены на торги.

Можно предположить, что дыма без огня не бывает, и некие консультации действительно ведутся. Деньги-то нешуточные. Тем не менее очень похоже, что главного бенефициара, то есть правительство Германии, в известность не поставили. Кабмин ФРГ заявил, что никакой информации на этот счет не имеет. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что «Северный поток» в нынешнем виде не отвечает общеевропейским интересам. Если газопровод восстановят, он должен действовать в правовом поле Евросоюза. В Кремле также отказались от комментариев. Такое впечатление, что все это несколько преждевременно. Сейчас ситуация такая, что явно не до «Северных потоков». Для начала желательно до чего-нибудь все-таки договориться с точки зрения мирного урегулирования. Тогда, глядишь, и о газе можно будет предметно порассуждать.

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Дмитрий Дризе