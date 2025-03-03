Следствие опровергло информацию о втором возможном сообщнике Екатерины Тарховой

Информация о том, что у обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи могли быть два соучастника, не соответствует действительности. Пока силовики придерживаются версии об одном вероятном сообщнике. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы сейчас говорим об одном установленном соучастнике, все остальное — домыслы и личные рассуждения группы Малахова, которые уже неоднократно развеяны»,— уточнил собеседник издания.

В последнем выпуске шоу Андрея Малахова на центральном телевидении представители местных СМИ заявили о том, что Екатерина Тархова могла убить бабушку с дедушкой, Виктора и Наталью Тарховых, при участии мужчины и женщины, с которыми познакомилась во время отдыха в клубе в Тбилиси. В минувшую пятницу, 28 февраля, СК РФ сообщил об одном установленном возможном соучастнике обвиняемой — «знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск». Он, по версии следствия, расчленил тела экс-мэра Самары и его жены, после того, как их отравила, а затем заморозила с помощью азота предполагаемая преступница. Затем останки вывезли и раскидали по мусорным контейнерам, установили силовики.

В той же публикации говорилось, что Екатерина Тархова призналась в убийстве экс-мэра Самары и его супруги. Это произошло через 23 дня после ее задержания: все это время обвиняемая отказывалась давать показания следствию и суду, который арестовал ее, а затем отказался выпускать из СИЗО. К моменту, когда Екатерина Тархова созналась в преступлении, силовики нашли у нее на съемной квартире тару и химию для удаления следов преступления, а также паспорта погибших.

Кроме того, выяснилось, что их ценности были распроданы, а квартира после исчезновения жертв обработана щелочью. Помимо убийства двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) обвиняемой вменили еще и мошенничество с продажей иномарки бабушки Toyota RAV4 (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Останки тел Виктора и Натальи Тарховых до сих пор не найдены. Их искали в том числе на полигоне «Преображенка». Однако в квартире погибших были обнаружены частицы их глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани.

Георгий Портнов