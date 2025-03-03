Избранный президент Абхазии Гунба пообещал наращивать взаимодействие с Россией

Бадра Гунба, победивший на досрочных выборах президента Абхазии, заявил, что ключевым направлением работы правительства республики станут взаимоотношения с Россией. По его словам, последние годы уровень взаимодействия Сухума и Москвы снижался, необходимо исправить ситуацию.

«Одно из важных, главных направлений, на котором я лично сосредоточу свое внимание, это взаимоотношения с Российской Федерацией. Для нас это ключевое направление»,— сказал Бадра Гунба на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости») . «Считаю, что уровень взаимодействия в последние годы снижался. Необходимо наращивание взаимоотношений с РФ по разным направлениям»,— добавил он.

Избранный президент Абхазии заявил, что готов к контактам с представителями оппозиции в интересах республики. «Что касается отношений с политическими партиями и штабами, которые оппонировали нам на выборах, я не вижу никаких преград, которые препятствовали бы нашим контактам ради достижения главной цели — укрепления государственности»,— заверил Бадра Гунба (цитата по «Апсныпресс»).

По данным ЦИК Абхазии, по итогам второго тура досрочных выборов Бадра Гунба набрал 54,73% голосов, а его соперник — оппозиционер Адгур Ардзинба — 41,54%. Необходимость в досрочных выборах возникла после отставки президента Аслана Бжании на фоне протестов. Прежде господин Гунба занимал должность вице-президента, а затем — и.о. главы государства. На пресс-конференции он сообщил, что приступил к исполнению обязанностей президента до инаугурации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бадра Гунба уже не исполняет обязанности».

Лусине Баласян