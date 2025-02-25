Жители Петербурга задолжали за услуги ЖКХ 4,2 млрд рублей

В Санкт-Петербурге посчитали долги горожан по кредитам и займам, приставы возбудили 330,8 тыс. исполнительных производств на 35,3 млрд рублей. Еще 128 тыс. документов — на 4,2 млрд рублей за услуги ЖКХ, сообщает «Деловой Петербург». Средний размер долга по кредитам составил 106,8 тыс. рублей, а в сфере ЖКХ — 32,7 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Ленобласти средний долг оказался на уровне 84,4 тыс. рублей, за услуги ЖКХ — 26,8 тыс. рублей. Всего было возбужденно 232 тыс. производств по кредитам и займам на 19,6 млрд рублей, в сфере ЖКХ количество дел составило 71,4 тыс. на 1,91 млрд рублей.

Доля исполнительных производств, поступивших от кредитных организаций и коллекторов, составила в Петербурге 17% от общего количества дел, в Ленобласти — 40%. В сфере ЖКХ количество дел по двум регионам сохраняется на уровне 7%. Ленобласть перечислила 400 млн рублей в федеральный бюджет, в местный — 1,35 млрд рублей. Это доход от взысканий, которые накладываются в размере 7% к сумме долга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, со строительной организации из-за нарушения прав дольщиков взыскали 14 млн рублей. Судебные приставы Санкт-Петербурга помогли удовлетворить требования 34 человек.

Кирилл Бевзюк