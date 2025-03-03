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Коммерсантъ FM
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Сезон кино

Наряды гостей премии «Оскар» 2025 года

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручении премии «Оскар». Лучшим фильмом стала «Анора», а режиссер Шон Бэйкер стал вторым человеком после Уолта Диснея, получившим сразу четыре статуэтки за один вечер. Юра Борисов уступил Кирану Калкину («Настоящая боль») в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Также церемония премии «Оскар» — одно из главных модных событий. Разбираем, в чем гости и номинанты появлялись на красной дорожке.

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Марк Эйдельштейн в Balenciaga

Марк Эйдельштейн в Balenciaga

Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Юра Борисов и Анна Шевчук в Antonio Grimaldi

Юра Борисов и Анна Шевчук в Antonio Grimaldi

Фото: Kevin Mazur / Kevin Mazur / Getty Images

Тимоти Шаламе в Givenchy

Тимоти Шаламе в Givenchy

Фото: Getty Images

Майки Мэдисон в Dior

Майки Мэдисон в Dior

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Эдриен Броуди в Giorgio Armani

Эдриен Броуди в Giorgio Armani

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Колман Доминго в Valentino

Колман Доминго в Valentino

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Скарлетт Йоханссон в Mugler

Скарлетт Йоханссон в Mugler

Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Маргарет Куэлли в Chanel

Маргарет Куэлли в Chanel

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Деми Мур в Armani Prive

Деми Мур в Armani Prive

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Ана де Армас в Louis Vuitton

Ана де Армас в Louis Vuitton

Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Ариана Гранде в Schiaparelli

Ариана Гранде в Schiaparelli

Фото: Chelsea Guglielmino / FilmMagic

Себастиан Стэн в Prada

Себастиан Стэн в Prada

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Пенелопа Крус в Chanel

Пенелопа Крус в Chanel

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Зои Салдана в Louis Vuitton

Зои Салдана в Louis Vuitton

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Майли Сайрус в Alexander McQueen

Майли Сайрус в Alexander McQueen

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Лили-Роуз Депп в Chanel

Лили-Роуз Депп в Chanel

Фото: Getty Images

Джереми Стронг в Loro Piana

Джереми Стронг в Loro Piana

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Эндрю Гарфилд в Gucci

Эндрю Гарфилд в Gucci

Фото: Frazer Harrison / WireImage

Селена Гомес в Ralph Lauren

Селена Гомес в Ralph Lauren

Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Вупи Голдберг в Christian Siriano

Вупи Голдберг в Christian Siriano

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Хэлли Берри в Christian Siriano

Хэлли Берри в Christian Siriano

Фото: Frazer Harrison / WireImage

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Марк Эйдельштейн в Balenciaga

Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Юра Борисов и Анна Шевчук в Antonio Grimaldi

Фото: Kevin Mazur / Kevin Mazur / Getty Images

Тимоти Шаламе в Givenchy

Фото: Getty Images

Майки Мэдисон в Dior

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Эдриен Броуди в Giorgio Armani

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Колман Доминго в Valentino

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Скарлетт Йоханссон в Mugler

Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Маргарет Куэлли в Chanel

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Деми Мур в Armani Prive

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Ана де Армас в Louis Vuitton

Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Ариана Гранде в Schiaparelli

Фото: Chelsea Guglielmino / FilmMagic

Себастиан Стэн в Prada

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Пенелопа Крус в Chanel

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Зои Салдана в Louis Vuitton

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Майли Сайрус в Alexander McQueen

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Лили-Роуз Депп в Chanel

Фото: Getty Images

Джереми Стронг в Loro Piana

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Эндрю Гарфилд в Gucci

Фото: Frazer Harrison / WireImage

Селена Гомес в Ralph Lauren

Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images

Вупи Голдберг в Christian Siriano

Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images

Хэлли Берри в Christian Siriano

Фото: Frazer Harrison / WireImage

Илья Петрук

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