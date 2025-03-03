Сезон кино

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручении премии «Оскар». Лучшим фильмом стала «Анора», а режиссер Шон Бэйкер стал вторым человеком после Уолта Диснея, получившим сразу четыре статуэтки за один вечер. Юра Борисов уступил Кирану Калкину («Настоящая боль») в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Также церемония премии «Оскар» — одно из главных модных событий. Разбираем, в чем гости и номинанты появлялись на красной дорожке.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марк Эйдельштейн в Balenciaga Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images Юра Борисов и Анна Шевчук в Antonio Grimaldi Фото: Kevin Mazur / Kevin Mazur / Getty Images Тимоти Шаламе в Givenchy Фото: Getty Images Майки Мэдисон в Dior Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Эдриен Броуди в Giorgio Armani Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Колман Доминго в Valentino Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images Скарлетт Йоханссон в Mugler Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images Маргарет Куэлли в Chanel Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images Деми Мур в Armani Prive Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Ана де Армас в Louis Vuitton Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images Ариана Гранде в Schiaparelli Фото: Chelsea Guglielmino / FilmMagic Себастиан Стэн в Prada Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Пенелопа Крус в Chanel Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images Зои Салдана в Louis Vuitton Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Майли Сайрус в Alexander McQueen Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images Эмма Стоун в Louis Vuitton Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Лили-Роуз Депп в Chanel Фото: Getty Images Джереми Стронг в Loro Piana Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Эндрю Гарфилд в Gucci Фото: Frazer Harrison / WireImage Селена Гомес в Ralph Lauren Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images Вупи Голдберг в Christian Siriano Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Хэлли Берри в Christian Siriano Фото: Frazer Harrison / WireImage Следующая фотография 1 / 22 Марк Эйдельштейн в Balenciaga Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images Юра Борисов и Анна Шевчук в Antonio Grimaldi Фото: Kevin Mazur / Kevin Mazur / Getty Images Тимоти Шаламе в Givenchy Фото: Getty Images Майки Мэдисон в Dior Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Эдриен Броуди в Giorgio Armani Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Колман Доминго в Valentino Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images Скарлетт Йоханссон в Mugler Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images Маргарет Куэлли в Chanel Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images Деми Мур в Armani Prive Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Ана де Армас в Louis Vuitton Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images Ариана Гранде в Schiaparelli Фото: Chelsea Guglielmino / FilmMagic Себастиан Стэн в Prada Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Пенелопа Крус в Chanel Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images Зои Салдана в Louis Vuitton Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Майли Сайрус в Alexander McQueen Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images Эмма Стоун в Louis Vuitton Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Лили-Роуз Депп в Chanel Фото: Getty Images Джереми Стронг в Loro Piana Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Эндрю Гарфилд в Gucci Фото: Frazer Harrison / WireImage Селена Гомес в Ralph Lauren Фото: Gilbert Flores / Penske Media / Getty Images Вупи Голдберг в Christian Siriano Фото: JC Olivera / WWD / Getty Images Хэлли Берри в Christian Siriano Фото: Frazer Harrison / WireImage

Илья Петрук