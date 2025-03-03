Сезон кино
Наряды гостей премии «Оскар» 2025 года
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручении премии «Оскар». Лучшим фильмом стала «Анора», а режиссер Шон Бэйкер стал вторым человеком после Уолта Диснея, получившим сразу четыре статуэтки за один вечер. Юра Борисов уступил Кирану Калкину («Настоящая боль») в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Также церемония премии «Оскар» — одно из главных модных событий. Разбираем, в чем гости и номинанты появлялись на красной дорожке.
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