Бывший вице-мэр Краснодара Ставицкий стал врио замгубернатора Тамбовской области

Врио вице-губернатора Тамбовской области с 3 марта назначен бывший замглавы Краснодара Владислав Ставицкий. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио вице-губернатора Тамбовской области Владислав Ставицкий (справа)

Фото: мэрия Краснодара Врио вице-губернатора Тамбовской области Владислав Ставицкий (справа)

Фото: мэрия Краснодара

Господин Ставицкий будет координировать и контролировать работу министерства градостроительства и архитектуры, министерства автомобильных дорог и транспорта.

Владиславу Ставицкому 39 лет, он родился в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ по программе «Антикризисное управление». Затем — Московский государственный строительный университет. В 2000-х работал в строительном бизнесе. В 2014 году стал замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Затем два года трудился на аналогичной должности в Ростовской области. С декабря 2016 года по июль 2020-го работал замглавы Краснодара, который тогда возглавлял Евгений Первышов. Затем был назначен замруководителя Росморречфлота.

Это не первый чиновник в правительстве Тамбовской области из краснодарской команды Евгения Первышова. Так, в ноябре 2024 года врио руководителя аппарата облправительства стал Валерий Карасев. В конце февраля врио руководителя секретариата правительства региона был назначен Дмитрий Медведев.

Как Евгений Первышов возглавил Тамбовскую область — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова