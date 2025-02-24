Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дмитрий Медведев возглавил секретариат правительства Тамбовской области

Бывший сотрудник администрации Краснодара Дмитрий Медведев назначен врио руководителя секретариата правительства Тамбовской области. Об этом сообщили в облправительстве.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Фото: Правительство Тамбовской области

Дмитрий Медведев

Фото: Правительство Тамбовской области

Господин Медведев будет координировать и контролировать деятельность департамента контроля и протокола, управления по работе с обращениями граждан в аппарате облправительства.

Дмитрий Медведев родился в Краснодаре. Получил высшее юридическое образование. Имеет «значительный стаж» муниципальной службы в администрации Краснодара, в том числе на руководящих должностях. Также работал в аппарате Госдумы.

В ноябре 2024 года врио руководителя аппарата тамбовского правительства стал Валерий Карасев, ранее работавший с врио губернатора Евгением Первышовым в администрации Краснодара. Также господин Карасев, как и глава региона, участвовал в спецоперации.

Алина Морозова