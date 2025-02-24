Дмитрий Медведев возглавил секретариат правительства Тамбовской области

Бывший сотрудник администрации Краснодара Дмитрий Медведев назначен врио руководителя секретариата правительства Тамбовской области. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Правительство Тамбовской области Дмитрий Медведев

Фото: Правительство Тамбовской области

Господин Медведев будет координировать и контролировать деятельность департамента контроля и протокола, управления по работе с обращениями граждан в аппарате облправительства.

Дмитрий Медведев родился в Краснодаре. Получил высшее юридическое образование. Имеет «значительный стаж» муниципальной службы в администрации Краснодара, в том числе на руководящих должностях. Также работал в аппарате Госдумы.

В ноябре 2024 года врио руководителя аппарата тамбовского правительства стал Валерий Карасев, ранее работавший с врио губернатора Евгением Первышовым в администрации Краснодара. Также господин Карасев, как и глава региона, участвовал в спецоперации.

Алина Морозова