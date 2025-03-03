Как копить дать

Крупнейшие банки по итогам января нарастили портфели срочных депозитов — рост составил примерно 900 млрд руб. Сбербанк (MOEX: SBER), одним из первых начавший снижать ставки по депозитам, стал заметным исключением из тенденции: объем вкладов у него сократился за месяц на 150 млрд руб. Зато в десятку лидеров роста вошел Яндекс-банк, которому необходимо наращивать депозитную базу для развития кредитования. Другие банки маркетплейсов предпочитают заметную часть свободных средств держать в ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, объем срочных депозитов граждан в январе этого года вырос почти на 900 млрд руб., в то время как в январе прошлого года рост составил чуть больше 600 млрд руб. При этом у Сбербанка в январе 2025 года портфель вкладов физлиц снизился более чем на 150 млрд руб., и снижение объема срочных депозитов в банке произошло впервые за много месяцев. Сильнее всего увеличился портфель депозитов Т-Банка (411,7 млрд руб.), присоединившего к себе Росбанк. На втором месте оказался Альфа-банк, вклады в котором увеличились на 191,2 млрд руб., а на третьем — ВТБ (168,7 млрд руб.), который присоединяет к себе банк «Открытие», Почта-банк и РНКБ. Четвертым по росту объема депозитов граждан стал Совкомбанк (51,9 млрд руб.), который присоединяет Хоум-банк.

Впрочем, по словам банкиров, отнюдь не присоединение других игроков причина роста вкладов у них. По словам первого зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, эффект от присоединения Хоум-банка есть, но он не определяющий. «Мы считаем, что сейчас хороший момент для привлечения новых клиентов — в дальнейшем ставки пойдут вниз, но клиенты останутся с нами на долгие годы»,— рассказал он “Ъ”. В ВТБ сообщили, что объединение с банком «Открытие» завершилось в полном объеме в конце декабря 2024 года. С Почта-банком объединение портфелей еще не началось, портфели РНКБ и ВТБ также еще не объединены, отметили там. В Т-Банке на запрос “Ъ” не ответили.

В январе этого года у десяти банков рост портфелей вкладов граждан оказался более 10 млрд руб., а их совокупный прирост превысил 1 трлн руб. В эту десятку вошел Яндекс-банк (14,9 млрд руб.), в то время как у банков других маркетплейсов явно нет амбиций на рынке срочных депозитов физлиц — у Озон-банка рост составил немногим более 700 млн руб., а у Вайлдберризбанка вкладов вовсе нет. В «Яндексе» сообщили “Ъ”, что рассматривают этот рост как подтверждение интереса пользователей к расчетным и накопительным продуктам банка, отметив, что ставки банка по накопительным продуктам «находятся на уровне рынка». В «Озоне» и «Вайлдберриз» не прокомментировали ситуацию.

Эксперты отмечают, что у банков, принадлежащих маркетплейсам, стратегия в отношении срочных депозитов разная. У «Вайлдберриз» нет депозитов, они используют кошельки, что для маркетплейса дешевле и удобнее. Озон-банк, по словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексея Войлукова, за четыре последних месяца увеличил портфель депозитов почти вдвое — на 11 млрд руб., до 23 млрд руб., но ему эти деньги фактически не нужны. «Банк привлекает вклады под 15–19% и размещает их в ЦБ на депозите овернайт под 20% — фактически ЦБ платит проценты вкладчикам Озон-банка и еще небольшую комиссию самой кредитной организации»,— говорит он. По его подсчетам, у Озон-банка 112 млрд руб. из 255 млрд руб. лежат на депозите в ЦБ и еще 90 млрд руб. он разместил на межбанке. «Яндекс-банк также размещает свободные средства на депозитах в ЦБ и межбанке, но только половину, вторую половину он направляет на кредитование физлиц»,— отметил Алексей Войлуков. Яндекс-банк в 2024 году активно наращивал кредитный портфель по физлицам, в рамках такой стратегии рост пассивов выглядит необходимым и оправданным, указывает директор департамента розничного бизнеса Цифра-банка Юрий Эйдинов.

Эксперты объясняют разнонаправленное движение на рынке депозитов у крупнейших банков тем, что Сбербанк первым среагировал на меняющиеся условия и начал снижать ставки, однако это не значит, что остальные банки последуют за ним. По мнению Юрия Эйдинова, стратегия банков на рынке депозитов физлиц будет зависеть от динамики ключевой ставки и ожиданий по ее изменению, потребностей в ликвидности и конкурентной среды. По мнению господина Войлукова, в ближайшее время из-за неопределенности в экономике банки станут больший акцент делать на краткосрочных вкладах на один-три месяца, заметно снижая ставки по долгосрочным депозитам.

Максим Буйлов