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Получили бубен

Евгения Милова о светских событиях недели

Минувшая неделя, совпавшая с трехлетием начала СВО, как в капле воды отразила итоги изменений, которые претерпела светская жизнь за этот срок. Доминантные события целиком и полностью вписывались в представления о традиционных ценностях, какими их нам предлагают: масленичный бранч, казачий бал и день рождения ресторана «Dr. Живаго», выдержанный в оттенках ностальгии по Советскому Союзу. Непосредственно в день годовщины начала военных действий организаторы светских событий проявили редкое единодушие и предпочли просто промолчать, но на следующий день грянул целый залп событий.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отель Savoy только недавно попал в сводки как площадка для вечеринки в честь Дня всех влюбленных, куда нагрянули с рейдом силовики и обнаружили среди гостей Ирину Хакамаду. К счастью, произошедшее никак не отразилось на судьбе отеля, принадлежащего группе «Гута», так что здесь прошел бранч «Широкая Масленица» Виктории Шеляговой при поддержке журнала «Москвичка». Сама госпожа Шелягова едва ли не накануне вернулась с зимовки на Сейшелах, так что успела порядочно соскучиться по гостям. Сюда пришли обнаружившие себя накануне в санкционных списках ЕС Кристина Потупчик и Юлия Барановская. Обступившим товарищам госпожа Потупчик рассказывала что-то о ретритах и выглядела вполне умиротворенно. Впрочем, нежную гармонию дневного ивента решительно распороли артисты народных жанров. Просто петь они не могли, так что вскоре одни гости получили бубен, а другие — трещотки. В хоровод это вылилось уже само собой. В перерывах, пока собравшиеся уплетали блинчики, выступал светленький юноша со стихами почему-то Есенина.

Александр Раппопорт и Виктория Шелягова внутри хоровода

Александр Раппопорт и Виктория Шелягова внутри хоровода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Александр Раппопорт и Виктория Шелягова внутри хоровода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Далее в расписании стояла «Казачья ассамблея» в Петровском путевом дворце. Тут было важно не перепутать, поскольку в этот же день в храме Христа Спасителя проходило заседание II Большого круга Всероссийского казачьего общества (см. “Ъ” от 26 февраля). Было бы логично предположить, что «Казачья ассамблея» — это after party Большого круга, но это было независимое мероприятие Ирины Узденовой, супруги управляющего партнера АФК «Система» Али Узденова. Лет десять назад господин Узденов стал сопродюсером сериала «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, а по завершении съемок перенес декорации на хутор Старозолотовский, который начал работать как музей казачьего быта. Эта тема так увлекла семью, что госпожа Узденова стала проводить форум «RU.Локация», посвященный сохранению объектов наследия. Подзаголовок ассамблеи звучал как «Казачество, каким его не знала Москва». Но поскольку на мероприятии почти не было специалистов по нюансам казачьей репрезентации, а были Павел Деревянко, Сати Спивакова, Дмитрий Киселев, Ани Лорак и другие, то показывать можно было бы все что угодно. Впрочем, это было действительно хорошего уровня мероприятие. Давали в основном неофолк в песнях и поставленных Сергеем Филиным танцах; в какой-то момент и тут без хоровода не обошлось, тем более центральный круглый зал дворца к этому подталкивал.

Хоровод был бы и на праздновании десятилетия ресторана «Dr. Живаго», но немного не хватило места, а так-то выступавший на празднике Валерий Сюткин сделал для этого все, что от него зависело. Во вступительной части вечера, ради которой праздник выплеснулся из ресторана в лобби отеля «Националь», акцент был сделан на реконструкции идеализированного советского быта. Что сказать, многие друзья Александра Раппопорта оказались к этому готовы: вскоре их карманы были полны советских рублей, а на лацканах сияли редкие значки, купленные у фарцовщиков,— руки-то, получается, помнят! Дальше начался не менее ностальгический ужин с холодцом, голубцами, пожарской котлетой и, конечно, не без блинов с икрой. После такого гастрономического удара только что-то чрезвычайное могло обратить внимание гостей на десерт. И оно возникло в виде полноразмерного гипсового пионера-барабанщика с красной повязкой на глазах. Был это только торт или заодно намек на то, как слепа бывает ностальгия, так и осталось секретом.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Фотогалерея

Светская хроника

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Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория и актер Евгений Бороденко во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория и актер Евгений Бороденко во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица туристического агентства President Travel Алиса Алекперова на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Владелица туристического агентства President Travel Алиса Алекперова на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: певицы Юлия Паршута, Зара и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Слева направо: певицы Юлия Паршута, Зара и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: гендиректор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов, телеведущий Андрей Малахов и совладелец, гендиректор сети танцевальных клубов GallaDance Алексей Миндель во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Слева направо: гендиректор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов, телеведущий Андрей Малахов и совладелец, гендиректор сети танцевальных клубов GallaDance Алексей Миндель во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Юлия Паршута (в центре) во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Певица Юлия Паршута (в центре) во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актер Игорь Миркурбанов, телеведущий Андрей Малахов и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Слева направо: актер Игорь Миркурбанов, телеведущий Андрей Малахов и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Искусствовед Елизавета Лихачева (слева) и телеведущая Сати Спивакова на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Искусствовед Елизавета Лихачева (слева) и телеведущая Сати Спивакова на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Бороденко и дизайнер украшений и аксессуаров Евгения Линович на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Актер Евгений Бороденко и дизайнер украшений и аксессуаров Евгения Линович на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория, главный редактор PeopleTalk Ксения Аносова, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и певица Зара во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Слева направо: супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория, главный редактор PeopleTalk Ксения Аносова, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и певица Зара во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Карина Нигай на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Блогер Карина Нигай на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Зара (слева) и журналист Ирина Чайковская на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Певица Зара (слева) и журналист Ирина Чайковская на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория и ресторатор Александр Раппопорт во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория и ресторатор Александр Раппопорт во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель директора МХТ имени А.П.Чехова по связям с общественностью Вадим Верник во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Заместитель директора МХТ имени А.П.Чехова по связям с общественностью Вадим Верник во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Илья Ильин перед началом спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Режиссер Илья Ильин перед началом спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер, продюсер Леонид Ярмольник во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Актер, продюсер Леонид Ярмольник во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Продюсер Иван Панфилов (в центре), актеры Михаил Горевой (слева) и Анна Нахапетова (справа) по окончании спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Продюсер Иван Панфилов (в центре), актеры Михаил Горевой (слева) и Анна Нахапетова (справа) по окончании спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Михаил Горевой во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Актер Михаил Горевой во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оперная певица Хибла Герзмава во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Оперная певица Хибла Герзмава во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти на ужине в честь премьеры спектакля «Плохие хорошие»

Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти на ужине в честь премьеры спектакля «Плохие хорошие»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Чиповская на ужине в честь премьеры спектакля «Плохие хорошие»

Актриса Анна Чиповская на ужине в честь премьеры спектакля «Плохие хорошие»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Лянка Грыу на ужине в честь премьеры спектакля «Плохие хорошие»

Актриса Лянка Грыу на ужине в честь премьеры спектакля «Плохие хорошие»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Павел Деревянко (слева) на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Актер Павел Деревянко (слева) на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий, гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев (слева) и ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Телеведущий, гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев (слева) и ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Маргарита Иноземцева (слева) и специалист по PR Юлия Гришкевич (справа) на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Блогер Маргарита Иноземцева (слева) и специалист по PR Юлия Гришкевич (справа) на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко (слева) и член наблюдательного совета АО «Семикаракорская керамика» Ирина Узденова на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко (слева) и член наблюдательного совета АО «Семикаракорская керамика» Ирина Узденова на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов (слева) и балетмейстер Сергей Филин на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Телеведущий Андрей Малахов (слева) и балетмейстер Сергей Филин на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Ани Лорак (справа) на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Певица Ани Лорак (справа) на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Павел Деревянко (слева) и художник Даниил Федоров на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Актер Павел Деревянко (слева) и художник Даниил Федоров на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко (слева) и член наблюдательного совета АО «Семикаракорская керамика» Ирина Узденова на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко (слева) и член наблюдательного совета АО «Семикаракорская керамика» Ирина Узденова на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов с супругой Викторией на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Гендиректор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов с супругой Викторией на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Певец Филипп Киркоров на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Александр Шенкман (слева) и главред журнала «Москвичка» Дарина Алексеева на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Бизнесмен Александр Шенкман (слева) и главред журнала «Москвичка» Дарина Алексеева на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель пиар-агентства OK lifestyles PR Ольга Карпова, ресторатор Илья Тютенков и бизнесмен Станислав Лисиченко на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Основатель пиар-агентства OK lifestyles PR Ольга Карпова, ресторатор Илья Тютенков и бизнесмен Станислав Лисиченко на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Супруга ресторатора Александра Раппопорта Марина (справа) на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Супруга ресторатора Александра Раппопорта Марина (справа) на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по коммерции и развитию компании Enevoria Ирина Елизарова и основатель бренда аксессуаров и ювелирных изделий Gourji Дмитрий Гуржий на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Директор по коммерции и развитию компании Enevoria Ирина Елизарова и основатель бренда аксессуаров и ювелирных изделий Gourji Дмитрий Гуржий на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор D2 Marketing Solutions Дмитрий Дудинский и главный редактор интернет-журнала Posta-Magazine Татьяна Сабуренкова на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Гендиректор D2 Marketing Solutions Дмитрий Дудинский и главный редактор интернет-журнала Posta-Magazine Татьяна Сабуренкова на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Замруководителя аппарата правительства России Денис Молчанов на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Замруководителя аппарата правительства России Денис Молчанов на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Александр Раппопорт и продюсер Фатима Ибрагимбекова на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Ресторатор Александр Раппопорт и продюсер Фатима Ибрагимбекова на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский (слева), владелец и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков с супругой Еленой на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский (слева), владелец и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков с супругой Еленой на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков с дочерью Никой перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков с дочерью Никой перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская с сыновьями Александром (слева) и Арсением перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Продюсер Яна Рудковская с сыновьями Александром (слева) и Арсением перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певец Александр Буйнов перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Певец Александр Буйнов перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певец Михаил Шуфутинский во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Певец Михаил Шуфутинский во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певец Григорий Лепс во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Певец Григорий Лепс во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композитор, певец Леонид Агутин (слева) и композитор Игорь Крутой во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Композитор, певец Леонид Агутин (слева) и композитор Игорь Крутой во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория и актер Евгений Бороденко во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Владелица туристического агентства President Travel Алиса Алекперова на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: певицы Юлия Паршута, Зара и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: гендиректор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов, телеведущий Андрей Малахов и совладелец, гендиректор сети танцевальных клубов GallaDance Алексей Миндель во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Юлия Паршута (в центре) во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: актер Игорь Миркурбанов, телеведущий Андрей Малахов и супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Искусствовед Елизавета Лихачева (слева) и телеведущая Сати Спивакова на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Евгений Бороденко и дизайнер украшений и аксессуаров Евгения Линович на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Слева направо: супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория, главный редактор PeopleTalk Ксения Аносова, главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева и певица Зара во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Карина Нигай на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Зара (слева) и журналист Ирина Чайковская на бранче «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Супруга бизнесмена Олега Шелягова Виктория и ресторатор Александр Раппопорт во время бранча «Широкая масленица с Викторией Шеляговой»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Заместитель директора МХТ имени А.П.Чехова по связям с общественностью Вадим Верник во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Режиссер Илья Ильин перед началом спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер, продюсер Леонид Ярмольник во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Продюсер Иван Панфилов (в центре), актеры Михаил Горевой (слева) и Анна Нахапетова (справа) по окончании спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Михаил Горевой во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Оперная певица Хибла Герзмава во время спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день» памяти Инны Чуриковой и Глеба Панфилова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти на ужине в честь премьеры спектакля «Плохие хорошие»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Чиповская на ужине в честь премьеры спектакля «Плохие хорошие»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Лянка Грыу на ужине в честь премьеры спектакля «Плохие хорошие»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Павел Деревянко (слева) на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий, гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев (слева) и ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Блогер Маргарита Иноземцева (слева) и специалист по PR Юлия Гришкевич (справа) на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко (слева) и член наблюдательного совета АО «Семикаракорская керамика» Ирина Узденова на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Телеведущий Андрей Малахов (слева) и балетмейстер Сергей Филин на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певица Ани Лорак (справа) на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Актер Павел Деревянко (слева) и художник Даниил Федоров на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Председатель заксобрания Ростовской области Александр Ищенко (слева) и член наблюдательного совета АО «Семикаракорская керамика» Ирина Узденова на казачьей ассамблее «Казачество, каким его не знала Москва»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор компании «Ритуал.ру» Олег Шелягов с супругой Викторией на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Бизнесмен Александр Шенкман (слева) и главред журнала «Москвичка» Дарина Алексеева на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Основатель пиар-агентства OK lifestyles PR Ольга Карпова, ресторатор Илья Тютенков и бизнесмен Станислав Лисиченко на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Супруга ресторатора Александра Раппопорта Марина (справа) на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Директор по коммерции и развитию компании Enevoria Ирина Елизарова и основатель бренда аксессуаров и ювелирных изделий Gourji Дмитрий Гуржий на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Гендиректор D2 Marketing Solutions Дмитрий Дудинский и главный редактор интернет-журнала Posta-Magazine Татьяна Сабуренкова на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Замруководителя аппарата правительства России Денис Молчанов на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Ресторатор Александр Раппопорт и продюсер Фатима Ибрагимбекова на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Полпред правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский (слева), владелец и главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков с супругой Еленой на ужине в честь 10-летия и открытия после реновации гранд-кафе «Dr. Живаго»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков с дочерью Никой перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Продюсер Яна Рудковская с сыновьями Александром (слева) и Арсением перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певец Александр Буйнов перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова перед началом церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певец Михаил Шуфутинский во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Певец Григорий Лепс во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композитор, певец Леонид Агутин (слева) и композитор Игорь Крутой во время церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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