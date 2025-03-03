Минувшая неделя, совпавшая с трехлетием начала СВО, как в капле воды отразила итоги изменений, которые претерпела светская жизнь за этот срок. Доминантные события целиком и полностью вписывались в представления о традиционных ценностях, какими их нам предлагают: масленичный бранч, казачий бал и день рождения ресторана «Dr. Живаго», выдержанный в оттенках ностальгии по Советскому Союзу. Непосредственно в день годовщины начала военных действий организаторы светских событий проявили редкое единодушие и предпочли просто промолчать, но на следующий день грянул целый залп событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отель Savoy только недавно попал в сводки как площадка для вечеринки в честь Дня всех влюбленных, куда нагрянули с рейдом силовики и обнаружили среди гостей Ирину Хакамаду. К счастью, произошедшее никак не отразилось на судьбе отеля, принадлежащего группе «Гута», так что здесь прошел бранч «Широкая Масленица» Виктории Шеляговой при поддержке журнала «Москвичка». Сама госпожа Шелягова едва ли не накануне вернулась с зимовки на Сейшелах, так что успела порядочно соскучиться по гостям. Сюда пришли обнаружившие себя накануне в санкционных списках ЕС Кристина Потупчик и Юлия Барановская. Обступившим товарищам госпожа Потупчик рассказывала что-то о ретритах и выглядела вполне умиротворенно. Впрочем, нежную гармонию дневного ивента решительно распороли артисты народных жанров. Просто петь они не могли, так что вскоре одни гости получили бубен, а другие — трещотки. В хоровод это вылилось уже само собой. В перерывах, пока собравшиеся уплетали блинчики, выступал светленький юноша со стихами почему-то Есенина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Раппопорт и Виктория Шелягова внутри хоровода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Раппопорт и Виктория Шелягова внутри хоровода

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Далее в расписании стояла «Казачья ассамблея» в Петровском путевом дворце. Тут было важно не перепутать, поскольку в этот же день в храме Христа Спасителя проходило заседание II Большого круга Всероссийского казачьего общества (см. “Ъ” от 26 февраля). Было бы логично предположить, что «Казачья ассамблея» — это after party Большого круга, но это было независимое мероприятие Ирины Узденовой, супруги управляющего партнера АФК «Система» Али Узденова. Лет десять назад господин Узденов стал сопродюсером сериала «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, а по завершении съемок перенес декорации на хутор Старозолотовский, который начал работать как музей казачьего быта. Эта тема так увлекла семью, что госпожа Узденова стала проводить форум «RU.Локация», посвященный сохранению объектов наследия. Подзаголовок ассамблеи звучал как «Казачество, каким его не знала Москва». Но поскольку на мероприятии почти не было специалистов по нюансам казачьей репрезентации, а были Павел Деревянко, Сати Спивакова, Дмитрий Киселев, Ани Лорак и другие, то показывать можно было бы все что угодно. Впрочем, это было действительно хорошего уровня мероприятие. Давали в основном неофолк в песнях и поставленных Сергеем Филиным танцах; в какой-то момент и тут без хоровода не обошлось, тем более центральный круглый зал дворца к этому подталкивал.

Хоровод был бы и на праздновании десятилетия ресторана «Dr. Живаго», но немного не хватило места, а так-то выступавший на празднике Валерий Сюткин сделал для этого все, что от него зависело. Во вступительной части вечера, ради которой праздник выплеснулся из ресторана в лобби отеля «Националь», акцент был сделан на реконструкции идеализированного советского быта. Что сказать, многие друзья Александра Раппопорта оказались к этому готовы: вскоре их карманы были полны советских рублей, а на лацканах сияли редкие значки, купленные у фарцовщиков,— руки-то, получается, помнят! Дальше начался не менее ностальгический ужин с холодцом, голубцами, пожарской котлетой и, конечно, не без блинов с икрой. После такого гастрономического удара только что-то чрезвычайное могло обратить внимание гостей на десерт. И оно возникло в виде полноразмерного гипсового пионера-барабанщика с красной повязкой на глазах. Был это только торт или заодно намек на то, как слепа бывает ностальгия, так и осталось секретом.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”