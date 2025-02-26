Гуляй да пой, казачий сход

25 февраля в храме Христа Спасителя состоялся II Большой круг Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Впервые такой сбор прошел здесь же осенью 2018 года — тогда и было создано ВсКО. Казаки встречаются раз в три года, «чтобы обсудить приоритеты развития общества». На прошедшем вчера мероприятии в числе приоритетов оказались поддержка курса президента Владимира Путина и специальной военной операции, а также борьба с «ряжеными» и «межгалактическими атаманами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казачий генерал Виталий Кузнецов полагает, что настоящим казакам по-прежнему очень вредят ненастоящие

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Казачий генерал Виталий Кузнецов полагает, что настоящим казакам по-прежнему очень вредят ненастоящие

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уже на пункте досмотра Зала церковных соборов храма Христа Спасителя было понятно, что сегодня здесь собралась необычная публика. Внутрь не пускали с алкогольными напитками и холодным оружием — в результате ящички при входе были заполнены разнообразными клинками и разноцветными настойками в стеклянных бутылках. «Ну это же я в подарок братьям»,— переживал мужчина. «Вы сможете все забрать, когда будете выходить»,— успокаивал его охранник. Казак не верил.

По словам организаторов, «на круг» пригласили атаманов общественных казачьих организаций, войсковых священников, ректоров и студентов-казаков, директоров и атаманов казачьих кадетских корпусов, представителей Союза казачьей молодежи — всего более 900 человек из 2300 сообществ. Отдельно в списке приглашенных были отмечены казаки-добровольцы, участвующие в СВО. Но правом голоса «на кругу» обладали только 288 выборных: им предстояло голосовать за изменения в уставе общества. Разногласий, правда, не было: за изменения (организационно-технического характера) они проголосовали единогласно, под крики «Любо!».

Внутри было шумно и ярко: одежда, которую носят представители разных казачьих войсковых обществ, оказалась очень разнообразной. Часть собравшихся надели историческую и современную военную форму (с сапогами); были гости в деловых костюмах (и строгих ботинках), а также группы в камуфляже (и берцах). Но в основном в зале и кулуарах перемещались мужчины в разноцветных папахах и женщины с косами в платьях в пол. Они без конца приветствовали друг друга, фотографировались и радостно пели. Приглашение организаторов занять места в зале осталось незамеченным: казаки продолжали петь. Поэтому второе обращение прозвучало немного раздраженно: «Братья казаки, занимайте почетные места в зале, мы начинаем». Этот призыв тоже был проигнорирован. Собравшиеся отреагировали только на громкую просьбу «выключить музыку и рассаживаться», и то с неохотой. «Здорово дневали! — Слава Богу!» — поприветствовали друг друга участники, и Большой круг открылся. По традиции — общей молитвой «Царю небесный».

После того, как казачий хор задорно исполнил гимн России, все посерьезнели, и почетные гости зачитали обращения первых лиц. Помощник президента России Дмитрий Миронов читал напутствие Владимира Путина: «На протяжении многих столетий казаки мужественно сражались за свободу и независимость Отечества, защищали его рубежи, осваивали новые территории и воспитывали молодежь на неоспоримых патриотических, духовно-нравственных ценностях». Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл огласил обращение патриарха: «Казачий круг — не просто традиция, а живое воплощение соборности», а казаки искони являются «ревнителями христианской веры».

В зале кричали «Любо!»

Ожидаемо много говорили о казачьем участии в СВО. «У казаков исторически не было срока службы — они служат стране с оружием в руках и охраняют ее рубежи на протяжении всей своей жизни»,— так предварили организаторы статистические данные. «Сейчас на линии боевого соприкосновения защищают веру и Отечество более 18,5 тыс. казаков, около 6 тыс. сражаются в составе 26 добровольческих казачьих подразделений. Всего в СВО приняли участие более 43 тыс. казаков. Более 4,5 тыс. награждены государственными наградами. Десятерым присвоено звание Героя России, из них четверым посмертно»,— звучало из динамиков, пока на экране менялись кадры с линии фронта.

«Российское казачество всегда было опорой государства,— напомнил атаман ВсКО, казачий генерал Виталий Кузнецов.— СВО мы давно называем отечественной, с этим согласны и наши братья на передовой. Только вместе со всем Отечеством мы можем одолеть врага. Мы абсолютно согласны с президентом: впереди нас ждет победа. Я предлагаю поддержать курс президента России Владимира Владимировича Путина!» — «Любо!» — снова поддерживали его казаки.

Тогда генерал перешел к неизбежному вопросу: кто настоящий казак, а кто нет. «Мы твердо намерены решить вопрос об усилении ответственности за незаконное присвоение и использование казачьих чинов, а также ношение соответствующих знаков отличия и формы одежды,— пригрозил он.— Все ряженые должны остаться в прошлом, там же должны остаться казачьи маршалы, адмиралы и прочие межгалактические атаманы. Мы не позволим перечеркивать нелепыми заявлениями и глупыми поступками казачью славу, добытую потом и кровью участников СВО».

На этот раз «Любо!» звучало особенно громко. Виталий Кузнецов перешел было к организационным вопросам, но в зале все продолжали бурно обсуждать «ряженых»: «Ну это же оскорбительно, что нас, настоящих казаков, из-за них считают какими-то клоунами»,— переживал мужчина с длинными закрученными усами, в синей шелковой рубашке и галифе. «А вчера опять цирк устроили: Трампа приплели,— кивал его собеседник.— За такое тоже должно быть наказание!» Напомним, накануне атаман петербургского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков сообщил, что его организация намерена рассмотреть вопрос о возвращении президенту США Дональду Трампу звания есаула (впервые «Ирбис» зачислил его в казаки в 2016 году, но уже в 2018-м с позором разжаловали).

Недовольные казаки пояснили корреспонденту “Ъ”, что создать псевдоказачью общественную организацию сейчас может каждый: это никак не регулируется. «Этот "Ирбис" никакого отношения к ВcКО не имеет!» — возмущались мужчины. Зато в ВсКО теперь вошло Северо-Западное казачье общество, зарегистрированное Минюстом в этом месяце: в его составе казачьи округа Петербурга, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областей — около 3 тыс. человек во главе с атаманом Максимом Бугой.

Итог Большому кругу подвел митрополит Кирилл: «Казаки, священники, государственные служащие — вы сегодня на правильной светлой стороне, вы служите вере православной. И пусть предстоящий год, год восьмидесятилетия Победы в Великой Отечественной войне и, надеемся, год еще одной победы над нацистами, которых не добили наши предки, будет благодатным для всего славного казачества». «Слава Богу! Мы казаки!» — раздавалось в ответ под бурные аплодисменты.

После молитвы на сцену вышел Кубанский казачий хор — и все присутствующие смогли напеться вволю.

Полина Ячменникова