Циклон принесет в Петербург мокрый снег и облачную погоду 2 марта

Передняя часть очередного североатлантического циклона, выходящего своим центром на север Скандинавии, принесет в Петербург 2 марта теплую, но снежную погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам синоптика, небо закроют плотные облака. Осадки, включая мокрый снег, ожидаются во второй половине дня. Воздух прогреется до 1-3 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление будет активно падать и составит 755 мм. рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 28 февраля несколько рейсов не смогли вылететь в Петербург из аэропорта Храброво. В Калининграде несколько дней стояла туманная погода.

Андрей Маркелов