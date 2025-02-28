Прокуратура поставила на контроль ситуацию с задержками рейсов в Храброво

Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП) поставила на контроль ситуацию с задержками авиарейсов в калининградском аэропорту Храброво. Об этом сообщили в пресс-службе СЗТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СЗТП Фото: СЗТП

По данным ведомства, из-за сильного тумана в этот день задержаны 15 рейсов — в Москву, Петербург, Екатеринбург, Минск и Иваново. Соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных правилами, находятся на контроле Калининградской транспортной прокуратуры, подчеркнули в пресс-службе СЗТП.

О массовых задержках авиарейсов в Храброво «Ъ-СПб» писал еще утром 26 февраля. Уже тогда сильный туман воспрепятствовал вылету как минимум 14 самолетов.

Дарья Астанина