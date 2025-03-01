«РИА Новости»: Россия обошла страны G7 по темпам роста экономики в 2024 году

По итогам 2024 года темпы роста экономики России были в четыре раза выше средних по странам G7, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб. ВВП России в прошлом году вырос на 4,1%, экономики стран G7 — в среднем на 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сильнее всего вырос показатель у США — на 2,8%. Экономика Канады росла на 1,5%, Франции — на 1,1%, Великобритании — на 0,9%. В Италии зафиксировало замедление роста экономики — 0,5% по сравнению с 0,7% годом ранее. У Японии ВВП вырос всего на 0,1%.

Германия — единственная страна G7, экономика которой сокращается второй год подряд: в 2023 году она уменьшилась на 0,3%, в 2024-м — на 0,2%.

Аналитики Центробанка фиксировали ускорение экономического роста в четвертом квартале 2024 года при одновременном росте расходов бюджета и торможении кредитного импульса. По их данным, инфляция в конце 2024 — начале 2025 года оставалась повышенной из-за завышенного спроса и нехватки предложения товаров.

Подробности — в материале «Ъ» «В ЦБ не видят охлаждения экономики».