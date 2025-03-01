Правительство направит еще 3 млрд рублей предприятиям Белгородской области

Правительство направит Белгородской области дополнительно 3 млрд руб. на поддержку пострадавших из-за атак ВСУ предприятий. Деньги выделят из резервного фонда, говорится в пресс-релизе правительства.

Средства направят промышленным и сельскохозяйственным предприятиям региона. С предложением выделить им дополнительные средства выступил президент РФ Владимир Путин.

В 2024 году приграничным регионам предоставили более 1 млрд руб. для оплаты временного простоя работников по независящим от них и нанимателей причинам. 10 февраля правительство направило свыше 769 млн руб. на субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям в Белгородской, Брянской и Курской областях.