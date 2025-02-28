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Главные новости за 28 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Финансирование ключевых госпрограмм на Кубани увеличили почти на 44 млрд рублей.

Уровень газификации Краснодарского края достиг 88%. В 2024 году в регионе проложили 200 км газопроводных сетей.

Статус Новороссийска как города-героя закрепили в уставе Краснодарского края. Решение приняли депутаты Заксобрания Кубани в ходе 54-й сессии.

Власти показали, как будет выглядеть «Кубанский кремль». Комплекс появится на участке по улице Береговой, 150.

На Кубани простились с депутатом ЗСК Иваном Безуглым.

Следователи выясняют обстоятельства гибели водолаза МЧС в Анапе.

Хозяина собак, покусавших мальчика в Сочи, отпустили под подписку о невыезде. Обстоятельствами дела заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

ФСБ России предотвратила теракт в отношении крымского митрополита Тихона (Шевкунова).

В Крыму построят и реконструируют более 1 тыс. км дорог. Работы рассчитаны на пять лет.

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