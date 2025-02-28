Статус Новороссийска как города-героя закрепили в уставе Краснодарского края

Депутаты Заксобрания Кубани на очередной 54-й сессии приняли поправки в устав региона. Согласно им, в документе закреплен статус Новороссийска как города-героя, сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Новороссийска. Мемориал «Малая земля»

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Виды Новороссийска. Мемориал «Малая земля»

Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Кроме того, в устав внесли поправки, регламентирующие, что на территории Краснодарского края действуют муниципальные округа: город-курорт Анапа, город Горячий Ключ, Ленинградский, Приморско-Ахтарский, Туапсинский.

Также устав региона дополнили положением, что председатель Законодательного собрания Кубани осуществляет свои полномочия исключительно на профессиональной основе. Кроме того, некоторые пункты главного документа региона, касающиеся статуса губернатора, привели в соответствие с федеральным законодательством.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что устав Краснодарского края не менялся в течение двух лет. За это время появилось немало изменений, требующих законодательного закрепления.

«Так, изменился статус некоторых муниципальных образований, и это должно найти свое отражение в правовом поле Кубани. Отдельные новеллы появились в федеральном законодательстве. Все это было детально проанализировано в ходе январских парламентских слушаний, теперь рассмотренные положения прописываем в тексте закона»,— напомнил он.

Леонид Ломакин