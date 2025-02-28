В Крыму построят и реконструируют более 1 тысячи км дорог

В ближайшие пять лет в Республике Крым планируют построить и отремонтировать более 1 тыс. км дорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках исполнения поручения президента продолжается строительство съездов с трассы «Таврида» к морскому побережью. Также ведется модернизация транспортной инфраструктуры. Для этого в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» включили ряд мероприятий.

В период с 2027 по 2030 год в Крыму построят и реконструируют автомобильную дорогу Белогорск — Приветное, протяженность которой составит 15 км. На эти цели направят около 35 млрд руб. Двухполосная дорога будет проходить в горной местности. В рамках реализации проекта планируют реконструировать дорогу от села Красноселовка до села Приветное.

Автомобильную дорогу Судак — Новый Свет, протяженность которой более 6 км, построят в 2027–2029 гг. На это направят 7 млрд руб.

В 2025 году завершат работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя — трасса Донское — Перевальное. В 2026 году планируют построить объезд МДЦ «Артек», обход Алушты через село Изобильное и первый этап автомобильной дороги Льговское — Грушевка — Судак, которая ведет к арт-кластеру «Таврида». Протяженность всего объекта составит 32 км, стоимость — более 23,6 млрд руб.

В 2026 году также завершат работы по капитальному ремонту участка дороги Алушта — Ялта. Ее протяженность составляет 28 км. Также выполнят ремонт дороги Бахчисарай — Ялта.

Алина Зорина