Хозяина собак, покусавших мальчика в Сочи, отпустили под подписку о невыезде

В Сочи владелец собак, которые напали на девятилетнего мальчика, подписал подписку о невыезде на время следствия. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи предъявили обвинение 48-летнему сочинцу по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В ходе допроса мужчина признал вину и рассказал, что «некоторое время не кормил собак».

Происшествие случилось в среду, 26 февраля, в Адлерском районе Сочи. Две собаки породы хаски напали на ребенка, укусив его за лицо. Мальчика госпитализировали, а затем вертолетом доставили в Краснодар. После операции ребенок находится в тяжелом состоянии.

Алина Зорина