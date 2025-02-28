Бастрыкин потребовал доклад по делу о нападении хаски на мальчика в Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нападении собак породы хаски на девятилетнего мальчика в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Происшествие случилось 26 февраля этого года. Животные, сорвавшись с цепи, набросились на ребенка, укусив за лицо. Мальчика госпитализировали, а затем вертолетом доставили в Краснодар. После операции ребенок находится в тяжелом состоянии. Напавших собак усыпили.

Алина Зорина