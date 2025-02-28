Уровень газификации Краснодарского края достиг 88%

В Краснодарском крае в 2024 году возвели 26 объектов газоснабжения, проложили 200 км газопроводных сетей. Благодаря этому, уровень газификации региона достиг 88%, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По этому показателю Кубань находится на втором месте в России после Московской области. Газопроводы до границ земельных участков были подведены по более чем 74 тыс. договоров, в том числе к сетям газораспределения подключено свыше 41 тыс. домов. На текущий момент в работу приняты более 102 тыс. заявок на строительство объектов газоснабжения.

В краевом парламенте отметили, в 2025 году возможность подключиться к газовым сетям появится у жителей хуторов и поселков в 15 муниципальных образованиях региона. В тех районах, где уже есть соответствующая инфраструктура, кубанцы могут принять участие в программе социальной газификации.

Как рассказал на еженедельной планерке в ЗСК и. о. министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапочник, за пять лет в регионе построили около 1000 км газопроводов разного давления. В 2024 году на эти цели было направлено 1,2 млрд руб., что на 139 млн руб. большем, чем годом ранее.

В ходе обсуждения спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что развитие сетей газоснабжения в Краснодарском крае — стратегически важная задача для властей региона. Однако в части муниципалитетов, например в Отрадненском, Мостовском и Туапсинском районах, темпы газификации оставляют желать лучшего. Вячеслав Шапошник ответил, что этот вопрос находится на особом контроле, было дано поручение исправить ситуацию в указанных районах, в том числе в Мостовском и Апшеронском. На эти цели в 2024 году было предусмотрено 360 млн руб. На эти деньги построили 37 км газопроводов и выполнили 22 проекта с положительным заключением экспертизы.

Леонид Ломакин