Финансирование ключевых госпрограмм на Кубани увеличили на 44 млрд рублей

В Краснодарском крае в 2025 году финансирование ключевых государственных программ увеличат на 43,9 млрд руб. В 2026 году они вырастут на 31,6 млрд руб., в 2027-м — еще на 24 млрд руб., сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Так, в этом году три основные социальные программы — «Развитие здравоохранения», «Развитие образования» и «Социальная поддержка граждан» — увеличили на 12 млрд руб.

Значительную часть дополнительных средств, которые выделяют на госпрограммы, планируется направить на повышение зарплаты работников бюджетной сферы. Всего на эти цели в 2025 году будет выделено 165,4 млрд руб. По итогам нынешнего года она увеличится на 17% в среднем по краю.

Председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что поддержка социального блока остается одним из приоритетов бюджетной политики региона.

«Работа учреждений социальной сферы — это то, что в первую очередь определяет уровень и качество жизни кубанцев. По программе "Развитие общественной инфраструктуры" предусмотрено увеличение на 10,2 млрд рублей, за счет чего будут проводиться строительство, реконструкция и техническое перевооружение школ, детских садов, объектов здравоохранения, культуры и спорта»,— прокомментировал он.

Леонид Ломакин