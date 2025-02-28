Microsoft подтвердила отключение Skype в мае

Платформа для общения по видеосвязи Skype прекратит работу 5 мая, подтвердили представители Microsoft в социальной сети X. Пользователям порекомендовали перенести все данные и содержимое чатов в Microsoft Teams. Это аналог Skype, запущенный в 2017 году. Для входа в приложение можно использовать учетную запись Skype.

«Мы знаем, что это затронет всех наших пользователей Skype, и мы очень благодарны за их поддержку Skype и все те знания, которые были учтены в Teams за последние семь лет»,— прокомментировал ситуацию президент Microsoft 365 Collaborative Apps and Platforms Джефф Тепер в интервью TechCrunch. По его словам, сейчас компания хочет сосредоточиться на развитии сервиса Microsoft Teams, который позволит ускорить инновации.

Портал XDA Developers сегодня, 28 февраля, сообщил о предстоящем закрытии Skype. В последнем обновлении программы есть строчка, предупреждающая о ее скором отключении.

Skype была запущена в 2003 году. Через девять лет, в 2011 году, программу приобрела Microsoft. С 2017 года компания стала активно продвигать новый сервис Microsoft Teams, постепенно ограничивая инструментарий и возможности Skype. Так, в 2021 году Microsoft отключила версию Skype для бизнеса, предложив пользователям перейти в Teams.